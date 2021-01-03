شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترصد أكثر من 60 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في الأول من يناير/ كانون الثاني، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بـ40 بؤرة في غضون أيام؛ وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان؛ إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأفاد التقرير الأخير الذي نشر في 29 ديسمبر/ كانون الأول بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائياً؛ وفقاً لمرسوم نشر، الأحد، في الجريدة الرسمية.

واستنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة، واعتبرته خطوة «غير فعالة من الناحية الصحية؛ كما أنها غير مقبولة أخلاقياً».

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