شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: مستمر في منصبي.. والاستفتاءات ليست حدثاً مبهجاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إنه يعتزم الاستمرار في منصبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست». وعندما سُئل خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية، «بي.بي.سي»، عما إذا كان ينوي الاستمرار في منصبه أجاب: «نعم». وعن احتمال إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا قال جونسون: إن الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة واحدة في الجيل.

وأضاف: «النقطة الوحيدة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الاستفتاءات، بحكم خبرتي المباشرة في هذا البلد، ليست حدثاً مبهجاً على وجه الخصوص». وتابع: «لا يمكنها (الاستفتاءات) أن توحد المزاج العام للبلاد، ويجب ألا تجرى سوى مرة واحدة في الجيل».

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: مستمر في منصبي.. والاستفتاءات ليست حدثاً مبهجاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.