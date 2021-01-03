شكرا لقرائتكم خبر عن المدام يوقع عقداً استثمارياً لصالة اللياقة البدنية وملاعب البادل تنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المدام: عصام هجو

أعلن نادي المدام عن توقيع عقد استثمار لصالة اللياقة البدنية وملاعب البادل تنس لمدة 12 سنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار النادي، وتقدم حضور مراسم التوقيع من نادي المدام سلطان محمد معضد هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله مطر الكتبي أمين السر العام والدكتور حمدان محمد الكتبي رئيس لجنة الاستثمار وسالم عبيد الميالة الكتبي المدير المالي، وحضر من مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشارقة الرياضي والمستثمر خليفة محمد مصبح عبيد الكعبي، وأعرب الجميع عن سعادتهم بهذه الخطوة الإيجابية التي تصب في مصلحة النادي وأبناء المنطقة بصفة عامة.

وأشاد سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي المدام بالتعاون والتنسيق المتواصل بين مجلس الشارقة الرياضي، ونادي المدام في مختلف المجالات، وتمنى أن تكون الاتفاقية فاتحة خير لمزيد من المشاريع الشبابية والرياضية في المستقبل، كما أشاد بتعاون المستثمر خليفة الكعبي وتمنى له التوفيق.

وأكد عبد الله سلطان الدح رئيس لجنة التسويق والاستثمار في مجلس الشارقة الرياضي أن توقيع عقد استثمار صالة اللياقة في المركز الرياضي بنادي المدام بجانب البادل تنس، يمثل جانباً مهماً للنادي ويشجع عليه لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بالمجلس من أجل انفتاح الأندية على خطط التسويق والاستثمار بما يمكنها من الاستفادة من هذه النواحي.

وأضاف عبد الله الدح أن الاتفاقية تخدم الجهود التي يقوم بها النادي بمتابعة لجنة التسويق والاستثمار الرياضي بالمجلس والهدف المشترك هو حث أندية الإمارة على تفعيل دائرة الاستثمار بما يعود بالفوائد عليها، وحتى ينعكس ذلك على التقدم والتطور في هذه الناحية المهمة باعتبار أن التسويق يمثل جزءاً لا يتجزأ من خطط الإدارات وتوقيع الاتفاقيات التي تسهم في دفع عجلة العمل الإداري بالشكل الذي يساعد على تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة في هذا الصدد.

وثمن عبدالله مطر الكتبي أمين سر عام النادي الخطوة التي حظيت بمباركة مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي المدام، مشيراً إلى أن النادي يبذل أقصى الجهود لتوفير سبل الراحة لأبناء المنطقة بصفة عامة ولاعبي النادي على وجه الخصوص بتوفير البيئة التي تساعدهم وتحثهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية في ملاعب النادي على مستوى الألعاب الفردية والجماعية.

