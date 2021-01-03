شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد فحص «كوفيد- 19» من خلال اللعاب لطلبة مدارس أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت جهود حكومة إمارة أبوظبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» مزيداً من الخطوات المثمرة والفعالة من خلال تقديم فحص اللعاب للأطفال في مدارس إمارة أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة لبحث وتطوير منهجيات فحوص سريعة تخفف الأعباء على أطفال المدارس الصغار وعائلاتهم أثناء اختبار مسحة الأنف.

ويعد فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي فحصاً حديثاً ودقيقاً تظهر نتائجه بصورة سريعة تتراوح بين 6 و 12 ساعة من وقت جمع العينة.

وأجريت الفحوص في 25 مدرسة خلال ديسمبر الماضي، وشملت أكثر من 2000 طالب حتى الآن وسيستمر في هذه المرحلة جمع العينات من الطلبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية التي تحددها الجهات الصحية بحسب حاجات التقصي الوبائي.

ويمتلك المختبر القدرة على معالجة 30,000 عينة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي يومياً وتستغرق العملية خطوات أقل في الاختبار وبالتالي تتمتع بدرجة عالية من الدقة ويتم جمع اللعاب في حاوية معقمة لا تتطلب مواد حافظة خاصة أو ضوابط درجة الحرارة أو حاويات إضافية.

واستكمل مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومختبر بيوجينكس- إحدى شركات مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي- المرحلة الأولى لإجراء الفحص الجديد في شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد- 19» في مدرسة الربيع في مدينة أبوظبي للفئة العمرية بين 4 سنوات و 12 سنة بعد الحصول على موافقة أولياء الأمور من خلال جمع 447 عينة لعاب للفحص كما تم التحقق من نتائج عملية الجمع والفحص.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري مدير إدارة صحة المجتمع- مركز أبوظبي للصحة العامة: في إطار الحرص المستمر من مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة على متابعة وتطبيق أحدث التطورات العلمية فيما يختص بفحوص «كوفيد- 19» والاستجابة للجائحة وحرصاً على تقديم خدمات سهلة ومريحة وموثوق بها في نفس الوقت قمنا باستخدام طريقة جديدة لجمع العينات اللازمة للفحص وهي جمع اللعاب عوضاً عن عينة مسحة الأنف منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأثبتت التجربة أن جمع اللعاب أسهل وأكثر راحة للفئة العمرية ما بين 4 سنوات و12 سنة من مسحة الأنف وقد لاقت ترحيباً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك من الطواقم التدريسية التي أسهمت في الإشراف على الطلبة في وقت أخذ العينة.

من جهته قال الدكتور طارق العامري مدير إدارة التراخيص وامتثال التعليم في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: تعد صحة وسلامة المجتمع المدرسي في أبوظبي على رأس أولوياتنا، وتماشياً مع جهودنا للحفاظ على بيئة تعليم صحية في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، حرصنا على إجراء فحوص «كوفيد- 19» دورية لجميع العاملين في المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، بينما ألزمنا جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً بتقديم نتيجة فحص سلبية قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، ومع اعتماد دائرة الصحة- أبوظبي لفحص «كوفيد- 19» عن طريق اللعاب، تعاونّا مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة لدعم الإطلاق المبدئي لفحص «كوفيد- 19» عن طريق اللعاب، كبديل لفحص مسحة الأنف الذي قد يصعب إجراؤه للطلبة الأصغر سناً.. وأصبح الآن بإمكان أولياء أمور الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً اختيار فحص اللعاب بدلاً من مسحة الأنف عند الحاجة لإجراء فحص «كوفيد- 19» لأبنائهم كجزء من إجراءات المسح الصحي في المناطق المحددة للمدارس.

وفي الحديث عن هذا الموضوع، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: فخورون لحصولنا على هذا الدعم من مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة التعليم والمعرفة لتقديم خدمة الفحوص المبتكرة للمدارس في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: تعتبر فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي صديقة للأطفال؛ حيث لا تؤدي إلى أي إزعاج فهي مريحة للغاية وأسرع من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الأنفي البلعومي مما يجعلها بديلاً جيداً للاختبارات الأخرى.

وقال: أصبحت فحوص «كوفيد- 19» المنتظمة حقيقة من حقائق حياتنا ونحن في جي42 ومختبر بيوجنكس ملتزمون بالبحث عن منهجيات وأساليب أفضل تمكن من إجراء فحوص طبية أكثر أماناً للأطفال وطاقم التمريض، لأننا ندرك أهمية الاستفادة من الفحوص المريحة والدقيقة للأطفال.

ومن خلال جهود حكومة أبوظبي لمواجهة جائحة «كوفيد- 19» والتصدي للفيروس والحد من انتشاره تمكنت الإمارة من الحفاظ على نسب متدنية للحالات المؤكدة من إجمالي الفحوص وستواصل الجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوص لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية.