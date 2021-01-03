شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الشرقاوية وأكاديمية أبو لبدة الأردنية للتايكواندو تزوران مجلس الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حرص المجلس على مساندة كل النجاحات التي تتحقق باسم الإمارة على مستوى الألعاب الفردية وتقدمها وتطورها والترحيب بتشجيع أندية الإمارة للتعاون مع الجهات الخارجية بما يعود بالنفع على الأندية وتطور لاعبيها ورفع راية الإمارة رياضياً بشكل عام.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر المجلس مؤخراً كلاً من المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي وعبد الله حاتم المازمي المدير الفني لتايكواندو نادي الشارقة الرياضي، ومدرب منتخب الإمارات ومحمد أبو لبدة رئيس أكاديمية أبو لبدة الدولية للتايكواندو بالأردن.

جاءت الزيارة للتعريف بدور مجلس الشارقة الرياضي في التميز الكبير للألعاب الفردية في الإمارة الباسمة والإسهام الكبير له في تحقيق النجاحات والتطور الكبير على مستوى الألعاب الفردية بأندية الإمارة بشكل عام، وبنادي الشارقة الرياضي بشكل خاص، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات التي تشرف الإمارة وتترجم الجهود التي يقوم بها المجلس في متابعة أنديته بشكل دائم.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن المجلس يساند كل ما يمكن أن يدفع بعجلة تطور الألعاب الفردية على مستوى الإمارة، مؤكداً أن المجلس يتابع العمل الكبير على مستوى الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ويحث أندية الإمارة بشكل عام على التعاون مع الجهات الخارجية وخاصة على مستوى تطوير لعبة التايكواندو في نادي الشارقة الرياضي بالجهد الملموس من قبل إدارة الألعاب الفردية وبدعم إدارة النادي وحرصها على تعزيز التواصل مع الأكاديميات الرياضية الخارجية، مما ينعكس بدوره على تطوير مقدرات اللاعبين والاجتهاد من أجل تحقيق الإنجازات التي تسجل أيضاً باسم الإمارة الباسمة وعكس الاهتمام الكبير المقدم لهذه اللعبة.

وبدوره تقدم المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي بقيادة عيسى هلال الحزامي على الدعم، حيث جاءت الزيارة للمجلس برفقة رئيس أكاديمية أبو لبدة الدولية للتايكواندو للتعريف بدور المجلس في الطفرة الكبيرة التي عمت الألعاب الفردية والتي يوليها المجلس اهتماماً كبيراً، مبيناً أن المجلس صاحب النصيب الأكبر في نجاحات نادي الشارقة الرياضي بشكل خاص وأندية الإمارة بشكل عام.

