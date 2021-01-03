شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: صندوق تحيا مصر ساهم فى الرعاية الصحية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، بالدور المجتمعى الهام الذى يقوم به صندوق "تحيا مصر" منذ تأسيسه وحتى الآن وأخر هذه المبادرات دعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وذكر تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ فى بيان اليوم الأحد، أن المبادرات التى يقوم بها صندوق تحيا مصر تمثل دافع ورسالة هامة للقادرين للتبرع لصالح الصندوق وتعزيز ميزانيته للقيام بمزيد من المبادرات المجتمعية".

وأشار مطر إلى أن دعوة الرئيس السيسى لأنشاء هذا الصندوق قد حققت الهدف منها وأن الصندوق له اسهامات عديدة خاصة فى مجال رعاية وحماية صحة غير القادرين ومواجهة الأزمات".