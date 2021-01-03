شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: صندوق تحيا مصر ساهم فى الرعاية الصحية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، بالدور المجتمعى الهام الذى يقوم به صندوق "تحيا مصر" منذ تأسيسه وحتى الآن وأخر هذه المبادرات دعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وذكر تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ فى بيان اليوم الأحد، أن المبادرات التى يقوم بها صندوق تحيا مصر تمثل دافع ورسالة هامة للقادرين للتبرع لصالح الصندوق وتعزيز ميزانيته للقيام بمزيد من المبادرات المجتمعية".
وأشار مطر إلى أن دعوة الرئيس السيسى لأنشاء هذا الصندوق قد حققت الهدف منها وأن الصندوق له اسهامات عديدة خاصة فى مجال رعاية وحماية صحة غير القادرين ومواجهة الأزمات".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب إرادة جيل: صندوق تحيا مصر ساهم فى الرعاية الصحية لغير القادرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.