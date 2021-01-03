دراسة: 40% من الفرنسيين لا يريدون أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا

أجرت شركة "Ipsos Global Advisor" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاعا في 15 دولة عبر الإنترنت، صدر يوم الثلاثاء الماضي، حول نسبة الناس الذين يريدون أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في العالم.
وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع بأن "40% من الناس في فرنسا، لا يريدون أخذ اللقاح". ما يضع فرنسا وراء دول أخرى يرفض فيها الناس تلقي التطعيم مثل روسيا بنسبة 43 % وجنوب أفريقيا بنسبة 53% وبعيدا عن الدول التي ترتفع فيها الرغبة في أخذ اللقاح مثل الصين بنسبة 80 % والمملكة المتحدة بنسبة 77 %. وفقا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الاستطلاع، فإن "الخوف من الآثار الجانبية المحتملة هو السبب في أغلب الأحيان لعدم الرغبة في الحصول على اللقاح".
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