ترامب يدعو للتظاهر مجدّدًا : أوقفوا سرقة الإنتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنصاره للمشاركة في تجمع إحتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي وخسرها أمام جو بايدن، وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 جانفي. تفاصيل حول المكان لاحقا".

وإختتم تغريدته بعبارة: "أوقفوا السرقة" التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

ويشكك ترامب في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي بايدن بـ306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.