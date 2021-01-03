نجاة رئيس مجلس ديني أفغاني من انفجار

نجا رئيس المجلس الديني لإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، بعد انفجار قنبلة مغناطيسية، تم تثبيتها في سيارته، طبقًا لما ذكره أحد المسئولين اليوم الأحد.
غير أن الحادث الذي وقع في مدينةصياد، عاصمة الإقليم، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص آخرين وإصابة تسعة، حسب متحدث باسم قائد شرطة الإقليم.
وكان مولاوي ميروايس كريمي قادمًا منكابول، عندما انفجرت القنبلة.
ومجلس العلماء الأفغاني الوطني، الذي لديه العديد من المكاتب الإقليمية هو مؤسسة دينية ترعاها الدولة، التي ترفض مرارًا هجمات طالبان المستمرة.
ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث، لكن الحكومة تلقي باللوم على طالبان في تلك الهجمات.
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