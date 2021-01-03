أمريكا تسجل أكثر من 299 ألف إصابة جديدة بـكورونا

سجلت الولايات المتحدة 299 ألفًا و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن ألفين و398 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة قد أبلغت عن ما لا يقل عن 20 مليونًا و427 ألفًا و780 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، من بينها ما لا يقل عن 350 ألفًا و186 حالة وفاة.

وأوضحت أن من بين الحصيلتين الإجماليتين حالات من جميع الولايات الـ50، وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى مناطق أمريكية أخرى، وكذلك حالات أعيدت إلى أرض الوطن.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا

و 588 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 47.57 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 835 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.