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العراق يُسجل 742 إصابة جديدة بكورونا

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 أكدت وزارة الصحة العراقية حدوث انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 742 حالة.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة يعد الأقل

منذ 4 يونيو الماضي.


وأشارت إلى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأقل منذ مايو 2020.


من جانبها.. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم (كردستان - العراق) ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس

كورونا في الإقليم.. وذكرت -في بيان- أن عدد حالات الشفاء بلغ 72 ألفًا و158 حالة، من مجموع إصابات بلغ 103 آلاف و565 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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