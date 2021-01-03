العراق يُسجل 742 إصابة جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة العراقية حدوث انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 742 حالة.
منذ 4 يونيو الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة يعد الأقل
وأشارت إلى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأقل منذ مايو 2020.
كورونا في الإقليم.. وذكرت -في بيان- أن عدد حالات الشفاء بلغ 72 ألفًا و158 حالة، من مجموع إصابات بلغ 103 آلاف و565 حالة.
من جانبها.. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم (كردستان - العراق) ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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