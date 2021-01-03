سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1502 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وسجلت الوزارة ثماني حالات وفاة و114 حالة شفاء من الفيروس في الفترة نفسها.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 52 ألفاً و909، فيما تبلغ حالات الوفاة 2230 وحالات الشفاء 42 ألفاً و405.

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 203 حالات إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.