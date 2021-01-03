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- سيف اليزيد - اليوم 15:36
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غداً الاثنين وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "نأمل حقاً في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".
من جهة أخرى أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك.
جاء ذلك رداً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.
وقال جونسون لبي. بي. سي "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".
وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: سنوفر عشرات الملايين من لقاحات كورونا خلال 90 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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