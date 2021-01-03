جونسون: سنوفر عشرات الملايين من لقاحات كورونا خلال 90 يوماً

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غداً الاثنين وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "نأمل حقاً في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

من جهة أخرى أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك.

جاء ذلك رداً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.

وقال جونسون لبي. بي. سي "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".

وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.