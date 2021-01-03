لاعب مغربي يصاب في عينه بسبب مفرقعات نارية في احتفالات رأس السنة

أصيب اللاعب المغربي الأصل، عمر العبدلاوي، بجروح خطيرة في وجهه، وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات، نهاية السنة.
ويعيش اللاعب، الذي اختار تمثيل المنتخب النرويجي، والمحترف في فريق غلطة سراي التركي، أزمة نفسية، بسبب إصابته، وتحول احتفال رأس السنة لفاجعة بالنسبة إليه، إذ لا يزال يرقد في المستشفى إلى حدود الساعة.
وطمأن طبيب الفريق الجمهور عن الوضع الصحي للاعب، حيث أكد أنه لم يفقد البصر، لكن إحدى عينه متضررة أكثر من الأخرى، بسبب مفرقعات احتفالات، ليلة الخميس/ الجمعة.
وكان العبدلاوي قد ابتعد عن الملاعب لأسابيع عدة، أواخر نونبر الماضي، لإصابته بفيروس كورونا المستجد.
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