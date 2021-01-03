عبد الهادي بلخياط يتسلم دكتوراه فخرية

أهدت مؤسسة الأكاديمة الدولية للسلام الفنان المعتزل، عبد الهادي بلخياط، جائزة الدكتوراه الفخرية العالمية، نظير عطائه للساحة الفنية طوال مساره.

وخصصت الأكاديمية في لقائها السادس والخمسون الدكتوراه الفاخرية للحاج عبد الهادي بلخياط، وسلمت له خلال الأسبوع الحالي بمقر إقامته في الدارالبيضاء.

وكان الفنان عبد الهادي بالخياط، غائبا عن الأضواء لمدة، متفرغا للارشاد، والوعظ، قبل أن تلم به أزمة صحية، أكد أنه تجاوزها في فترة الحجر، بعد ظهوره في مقطع فيديو تواصل فيه مع الجمهور.

ولم يسلم عبد الهادي بلخياط من الإشاعات، التي انتشرت بكثرة السنة الماضية، حيث راج خبر وفاته، سابقا، غير أن ابنته نفت ذلك مستنكرة ترويج الكذب على حساب والدها.