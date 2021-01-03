“كل اللي في العناية مات”.. مشاهد مؤلمة لوفاة لضحايا كورونا في مصر بسبب انقطاع الأوكسيجين- فيديو

تداول نشطاء العالم العربي، اليوم الأحد، على نطاق واسع، فيديو يوثق لمشاهد صادمة من مصر، توثق لوفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل بالحسينية، في محافظة الشرقية.

وانتشر المقطع المصور بشكل واسع على مواقع التواصل بين المصريين، ليتجاوزهم إلى كل العالم العربي، مظهرا أحد الأشخاص يكرر بانفعال “كل اللي في العناية مات.. مفيش إلا الممرضين”، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، بينما يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، فيما تجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة تامة.

في المقابل، أصدر محافظ الشرقية، اليوم الأحد بيانا ينفي فيه صحة وفاة 7 بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مضيفا أن عدد المتوفين 4 حالات فقط، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، لكنهم فارقوا الحياة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب تداعيات الإصابة بكورونا، لا سيما وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو، وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله، متشبثا بأنه لم يكن هناك أي نقص أو نفاذ بالأكسجين.

ومن بين المشاهد الصادمة التي نقلت عن هذا المستشفى المصري، صور الطاقم الطبي المنهار، بعد الاعلان عن وفاة كل المرضى في العناية المركزة.