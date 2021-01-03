مع مطلع العام الجديد.. نقابيو التعليم يعلنون سلسلة احتجاجات ويطالبون الوزارة بفتح أبواب الحوار

يستعد العاملون في قطاع التعليم لافتتاح السنة الجديدة بموجة من الاحتجاجات، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بفتح باب الحوار الاجتماعي، والاستجابة للمطالب المرفوعة.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نهاية الأسبوع الجاري، إن شهر يناير سيشهد اعتصام مسؤولي الجامعة أمام وزارة التربية في الرباط، الخميس 14 يناير 2021 س11 صباحا، ومسيرتي، الثلاثاء 26 يناير 2021 في الدارالبيضاء، وإنزكان للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

وجددت الجامعة المطالبة بالحوار الاجتماعي الحكومي، والقطاعي، والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة، وإدماج الأساتذة المتعاقدين، وتلبية مطالب المساعدين التقنيين، والإداريين في التربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر التوجيه، والتخطيط، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد، والمتصرفين التربويين، وحاملي الشهادات، والملحقين التربويين، وملحقي الإدارة، والاقتصاد، والمدرسين بكل فئاتهم.

ونددت الجامعة بما وصفته بالتدخلات التعسفية، التي واجَهت عددا من الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية، التي خاضها فئات التعليم، أخيرا، داعية إلى الاستمرار في التعبئة للمشاركة في مختلف المحطات الاحتجاجية، المعلن عنها.