روسيا تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 3 يناير 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.



وتم تسجيل 24150 إصابة مقارنة بـ26301 السبت، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في روسيا 3 ملايين و236 ألفاً و787 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا بـ504 وفيات خلال آخر 24 ساعة مقابل 447 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 58506 حالات.

وتماثل 19847 مريضاً للشفاء منذ السبت، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليونين و618 ألفاً و882 شخصاً، مع بقاء 559 ألفاً و399 حالة نشطة.