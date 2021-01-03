125 ألف فحص كورونا وشفاء 1609 بالامارات

الأحد 3 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 125.232 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.590 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 213.231 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 1.609 حالات جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي المتعافين 289.709 حالات.

كما أشارت إلى وفاة 5 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات 679 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.