شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 أعلنت روسيا، اليوم الاحد، عن تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 504 حالات جديدة ليبلغ حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، والوفيات 58506 حالات.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليوم، أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

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