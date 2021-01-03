شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من الغد والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم غد الاثنين 4 يناير 2021.

وقال متحدث باسم الناقلة: "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم غد، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية". وأضاف المتحدث: "سوف تغادر أول رحلة إلى جدة (الرحلة ئي كيه 2803) في الساعة الرابعة عصر يوم غد الاثنين".

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