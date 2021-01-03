شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 504 وَفَيَات و24150 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:41 مساءً, 3 يناير 2021 م المناطق - وكالات سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 504 وَفَيَات .

وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.236.787 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58.506 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.618.882 حالة .

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 504 وَفَيَات و24150 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.