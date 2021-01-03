شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: إجراءات عزل أكثر صرامة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19 لكن المدارس آمنة ويتعين على التلاميذ الحضور.

ورد جونسون على سؤال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المخاوف من ألا يكون النظام المتبع كافيا للسيطرة على الفيروس قائلا إن القيود "للأسف، قد تشدد قريبا". وأضاف "من الواضح أن هناك نطاقا كبيرا من الإجراءات الأكثر صرامة التي يتعين علينا دراستها... لن أتكهن الآن بما ستكون عليه".

وبلغت حالات الإصابة بكوفيد-19 مستويات قياسية وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار. وأجبر ذلك الحكومة بالفعل على إلغاء خططها لفتح المدارس في لندن والمناطق المحيطة بها وسط دعوات من نقابات المدرسين لإغلاق أوسع نطاقا.