شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان للقضاء على «كورونا».. تعرف إليهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبط ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا أكثر عدوى، لاسيما في بريطانيا، وجنوب إفريقيا، ومن ثم في عدد آخر من البلدان، آمال الكثيرين، خاصة مع بدء حملات إعطاء اللقاحات ضد «كورونا» قبل أسابيع.

إلا أن منظمة الصحة العالمية التي لا تزال تدرس تحورات السلالة الجديدة، أكدت أنه رغم الصعاب التي ظهرت، هناك بوادر للانتصار على «كورونا» خلال هذا العام، مقدمة شرطين لذلك: الالتزام بالنظافة، والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، في تصريح لـشبكة «بي بي سي» البريطانية، السبت: من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس.

كما أكدت أن «اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء». وأوضحت أن على كل الناس التحلي بالمسؤولية والالتزام بمعايير غسل اليدين، وتعقيمهما، والتباعد.

يأتي هذا مع تزايد أعداد المصابين حول العالم، واستمرار عدّاد «كورونا» في تسجيل أرقام قياسية، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 20 مليوناً، كما أصيب أكثر من 84 ‬مليون نسمة بالفيروس المستجد على مستوى العالم.