شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يستضيف الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتجدد الصراع بين اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب على بلوغ نهائي كأس محمد السادس عندما يلتقيان الاثنين على ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عند التاسعة بتوقيت الإمارات في إياب نصف النهائي بعد تعادلهم ذهاباً في 2 ديسمبر على أرض الشباب 2-2.

وسيتأهل الفائز للقاء الفائز من لقاء الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري المرتقب في 11 الجاري في ضيافة الأول.

وكان الاتحاد العربي قد اضطر إلى تكليف حكم سعودي للقاء السعودي بعد تعذر وصول الجزائري مصطفى غربال إلى جدة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وسيطر التعادل على لقاءات ديسمبر الماضي حيث تعادلا أيضاً على مستوى الدوري 1-1.

والتقى الشباب والاتحاد في 3 مواجهات عربية انتهت بفوز الشباب 1996 و1998 وتعادلا في اللقاء الأخير.

وترجح نتيجة الذهاب فرص الاتحاد، إذ يمتلك الأخير خيار الفوز والتعادل بأقل من هدفين ليتأهل بينما لا خيار أمام الشباب غير الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين.

وعطفاً على مشوار الفريقين في الدوري يكاد التكافؤ الفني هو الأقرب، حيث يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 19 نقطة والاتحاد رابعاً (18 نقطة) بيد أن الاتحاد يقدم مع المدرب البرازيلي كاريلي أداء على الميدان أكثر حيوية بفضل ثنائية رومارينهو وغاري رودريجيز والأخير سيعود بعد تماثله للتعافي من الإصابة، وينتظر الشباب الذي يقوده البرتغالي بيدرو كايشنيا من الأرجنتيني بانيغا أداء أكبر لعمل الإضافة مع البرتغالي مارتينيز وعبدالله الحمدان وتركي العمار، علماً أن بانيغا أهدر ضربة جزاء في لقاء الذهاب تصدى لها الحارس البرازيلي غروهي.