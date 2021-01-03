الأسهم تستهل 2021 بمكاسب وسط شهية المستثمرين الأجانب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر استهلت الأسهم المحلية العام الجديد على مكاسب، معززة بمشتريات الأجانب التي اتسمت بالإنتقائية على أسهم في العقار والبنوك والإتصالات، رغم الإنطلاقة الهادئة منذ بداية الجلسة، والتي لم تتجاوز السيولة فيها 380 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 50.5 مليون درهم محصلة شراء (41.5 مليون في أبوظبي، و9 ملايين في دبي)، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.57% وسوق أبوظبي 0.67%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 380 مليون درهم منها 76 مليون درهم في دبي و303.9 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 195.5 مليون سهم، توزعت بواقع 90.7 مليون سهم في دبي و52.4 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 2415 صفقة.

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