شكرا لقرائتكم خبر عن مليار درهم باكورة تصرفات عقارات دبي في العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الأحد تسجيل 233 مبايعة بقيمة 416.76 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 48.63 مليون درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 368.14 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء الثانية بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في أم سقيم الثانية بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.79 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 365.19 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 156.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 72 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 88.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم.

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