شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تشغل الدرجة السياحية الممتازة إلى هيثرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها A380 المجهزة بمنتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد والمقصورات المحدثة إلى مطار لندن هيثرو.

ويستمتع المسافرون بين دبي ولندن على رحلات طيران الإمارات من 4 يناير /كانون الثاني بتجربة طائرة الـA380 الجديدة المتميزة. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 3» مطار دبي الدولي دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر وتصل إلى مطار لندن هيثرو في الساعة 6:20 مساءً. وسوف تقلع الرحلة «ئي كيه 4» من مطار لندن هيثرو في الساعة 8:20 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 7:20 من صباح اليوم التالي.

وكشفت طيران الإمارات الأسبوع الماضي النقاب عن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد على أحدث طائراتها A380، التي تتميز مقاعدها بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة. كما استبدلت مقاعد الدرجة السياحية بمقاعد مشابهة لتلك على طائرات البوينج 777-300ER Gamechanger. وأدخلت الناقلة أيضاً تحسينات على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بما في ذلك الشاور السبا والصالون الجوي وتم تحديث تفاصيل ولمسات جميع المقصورات بزخارف وألوان جديدة.

وإلى أن يتوفر عدد مناسب من المقاعد لطرحه في السوق، تعتزم طيران الإمارات تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة كترقية مجانية لعملائها. ويمكن حجز المقاعد في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية على طائرة الإمارات A380 عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

وعكفت طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً خلال الأشهر الماضية، كما أعادت تجاربها المتميزة على الأرض وفي الأجواء مع الأخذ في الاعتبار أقصى معايير الصحة والسلامة لعملائها وموظفيها.

وتخدم طيران الإمارات حالياً لندن بخمس رحلات يومياً، أربع منها باستخدام الـA380. كما تسير 10 رحلات أسبوعياً إلى مانشستر ورحلة يومية واحدة إلى كل من برمنغهام وغلاسكو.

ويبلغ عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية حالياً 99 وجهة، حيث توفر للمسافرين إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وآسيا وأفريقيا مع توقف قصير في دبي.

