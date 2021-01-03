شكرا لقرائتكم خبر عن «اليلايس» أول مركز متكامل لإنجاز المعاملات الحكومية في دبي تحت سقف واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأن مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية في مقره بمنطقة مجمع دبي للاستثمار، يعد الأول من نوعه في إمارة دبي لتقديم خدمات حكومية متكاملة تحت سقف واحد وذلك لدعم وتعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، حيث يهدف إلى تبسيط كل المعاملات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة وفقاً لمعايير التميز الأمر الذي يترجم توجهات حكومة دبي.

ويأتي افتتاح مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تقديم خدمات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبيتها، حيث يعتبر المركز واجهة للخدمات الحكومية بدبي، ويغطي مساحة تضم 1.5 مليون نسمة، تخدم 6 آلاف شركة، إضافة إلى كونه مجهزاً لتقديم 4 آلاف معاملة في اليوم الواحد من موقعه المتميز بالقرب من مقر إكسبو 2020، ومطار آل مكتوم، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومجمعات سكنية، وما حولها.

ويركز مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية على تبسيط تجربة المتعاملين في ما يتعلق بالمعاملات الحكومية، حيث توجد فيه أفرع معتمدة لكل من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (إصدار التأشيرات – تبصيم الهوية – قسم المخالفين – قسم الحالات الإنسانية)؛ ومحاكم دبي (إدارة الأحوال الشخصية – إدارة كاتب العدل – قاعات مرافعات)؛ وهيئة الصحة بدبي؛ واللجنة الدائمة لشؤون العمال؛ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

وتوجد أيضاً مراكز الخدمة لكل من خدمات آمر؛ خدمات اقتصادية دبي؛ خدمات مركز العضيد؛ فحص وتسجيل المركبات لهيئة دبي للطرق والمواصلات؛ الفحص الطبي (أكبر مركز معتمد بإمارة دبي للفحص الطبي سالم)؛ خدمات طباعة الهوية؛ بنك المصرف؛ الشركة المتحدة للتأمين؛ وشركة الرؤية للترجمة.

وتضم الإجراءات الرئيسة للترخيص التي يقدمها المركز كلاً من إصدار وتعديل وإلغاء الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري، إصدار الرخصة التجارية وإلغائها وتجديدها، وغيرها من الخدمات الأخرى. وتضم الإجراءات أيضاً التصاريح التجارية من إصدار وتجديد وإلغاء، إضافة إلى إجراءات عقود التأسيس الإلكترونية؛ طباعة إذن الدفع، طباعة كشف مخالفات، طباعة شهادات، طباعة بيانات الرخصة، طباعة الرخصة، طلب اعتراض على المخالفة، طباعة إذن دفع المخالفات، طباعة تقارير التفتيش.

وتحرص «اقتصادية دبي» من خلال التواجد بمركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية على تنفيذ ومواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تدعو الدوائر الحكومية في الإمارة إلى تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات.

وتعمل «اقتصادية دبي» على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشاريع والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، وأن الجهات المسؤولة تعتبرها لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.

