شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية أبوظبي» تسمح بتقديم الشيشة في المنشآت المصرح بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في تعميم السماح بتقديم خدمة الشيشة وإعادة مزاولة النشاط في المنشآت المصرح بها، مع وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن الجائحة في الإمارة.

التعقيم والنظافة

وحددت الدائرة في التعميم مجموعة من الإجراءات الاحترازية، منها تعقيم مكثف للمنشأة التجارية خلال اليوم بشكل دوري مع تخصيص عمال نظافة عن طريق استخدام المعقمات المعتمدة من قبل دائرة الصحة، وإتاحة معقمات الأيدي في كافة الأماكن ومرافق المقهى.

وشددت الدائرة على ضرورة غسل اليدين قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها، واستخدام الشيشة ذات الاستخدام مرة واحدة، وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين.

الأقنعة والقفازات

واشترطت الدائرة ارتداء الأقنعة والقفازات لجميع العاملين في جميع الأوقات، وإزالتها فقط عند الجلوس مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول بدون الكمامة، بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل دوري قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها، واستخدام الشيشة من نوع البلاستيك.

التباعد

كما أكدت على وجود مسافة مترين بين كل طاولة في المقهى، والتأكد من ضمان مسافات التباعد بين الزوار في مناطق التدخين، والتأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة التدخين وغير المدخنين، والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ووضع لاصقة على مدخل المحل توضح العدد الأقصى المسموح به.

العاملون والمستهلكون

وحثت الدائرة جميع العمال والموظفين على التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بالتنسيق مع دائرة الصحة، وإجراء فحص كوفيد-19 كل 14 يوماً وقياس الحرارة بشكل دوري لجميع العاملين، والمستهلكين، ومنع دخول من تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.

وقالت الدائرة بأنه لا يسمح بتجربة الشيشة قبل التقديم من قبل العاملين مع إمكانية استخدام الأجهزة المخصصة للقيام بعملية الجربة، وأهمية وضع جميع الإرشادات التوعوية بمناطق التدخين، وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وحذرت الدائرة بأنه في حال عدم التقيد بتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية، فإنه سيتم سحب تصريح الشيشة وتطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك لتعلميات التعميم.