شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: مؤشرات الربعين الأول والثانى من العام المالى تعكس استقرار الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤشرات الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى 2020/2021 عكست حالة من الاستقرار المالى والاقتصادى التى تميز بها أداء الاقتصاد المصرى خلال تلك الفترة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية والمستمرة حتى الآن.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية نجحت فى عبور الفترة الماضية بأقل الخسائر الممكنة، لافتا إلى أن هناك دول أوروبية اضطرتها الأزمة الحالية التى يشهدها العالم كله إلى خفض رواتب العاملين بها، فى حين أن الحكومة المصرية قررت صرف منحة للعمالة غير المنتظمة.

وأشار ياسر عمر، إلى أن الموازنة العامة للدولة لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا وفقا لما عكسته نتائج المؤشرات المالية للربعين الأول والثانى من العام المالى، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ سنوات كان له بالغ الأثر فى هذا الصمود الذى أشادت به العديد من المؤسسات الدولية.