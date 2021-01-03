الصحة تسجّل أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أيار الماضي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل أقل معدل وفيات بفيروس كورونا منذ شهر أيار الماضي.
وذكرت الوزارة وفي بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل خمس وفيات فقط من المصابين بفيروس كورونا وتعد الأقل منذ أيار عام 2020".
وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تسجيل 742 حالة إصابة جديدة بكورونا، والتي تعتبر الأقل منذ الرابع من شهر حزيران من العام 2020.
وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تسجيل 742 حالة إصابة جديدة بكورونا، والتي تعتبر الأقل منذ الرابع من شهر حزيران من العام 2020.
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