مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حالة عمرو موسى الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن حالته الصحية مستقرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد كامل، مدير مكتب موسى لـ"الخليج 365"، أن الأخير "بخير وتم نقله إلى المستشفى أمس بناء على رأي الأطباء المعالجين حتى يكون تحت الرعاية الطبية".

وتبين للأطباء تأثر رئتي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لكن حالته مستقرة حالياً، بحسب "كامل".

ونفى صحة ما تردد عن خضوع موسى لأجهزة تنفس صناعي، قائلا: "لا صحة لهذا الحديث ومنذ دخوله المستشفى وهو في غرفة عادية".

وحول ما إذا كان الأطباء قرروا موعد مغادرة موسى للمستشفى، لفت مدير مكتبه إلى أنه "مازال من المبكر الحديث عن موعد خروجه وأنه مازال يخضع للعلاج".

وعن الأعراض التي انتابته، أوضح أنه أصيب بحرارة مرتفعة وفقدان لحاستي الشم والتذوق، مما دفعه لإجراء مسحة يوم الخميس الماضي.

والسبت، أعلن موسى، إصابته بفيروس كورونا حيث كان يتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به وأنه يستجيب لنصائحهم.

ودعا الجميع إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن "الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

وفور الإعلان عن إصابة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، عن تمنياته بالشفاء العاجل له بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والأحد، سجلت مصر 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و54 حالة وفاة، فيما تعافى نحو 654 شخصا من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 113480 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.