إسرائيل تعلق على تهمة تحريض أمريكا بحرب ضد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت إسرائيل اتهامات إيرانية بمحاولة خداع الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب على إيران.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، اليوم الأحد، ردا على اتهامات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، "هذا هراء".

وأشار شتاينتس إلى أن "إيران تتعرض لضغوط اقتصادية وأمنية وهذا جيد، لكنها تستهدف إسرائيل وتبحث عن ذرائع لإلحاق الأذى بإسرائيل".

ولفت إلى أنه لهذا السبب فإن إسرائيل يجب أن تكون في حالة تأهب تحسبا لهجمات إيرانية.

وأضاف شتاينتس: "إذا كانت هناك اتفاقية مستقبلية مع إيران، فسيتعين تحسينها كثيرًا، فيجب أن لا تجمد الخطة الإيرانية بل يجب تفكيكها، ومن خلال الضغط المناسب فإنه يمكن تحقيق ذلك إلى الأبد".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يتحسب لهجمات إيرانية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وفي هذا الصدد، أشار شتاينتس إلى أن "إسرائيل رفعت في الأيام الأخيرة جاهزيتها تحسبا لأي تصعيد أمني محتمل من قبل عناصر إيرانية أو حزب الله".