ثمار السلام الإماراتي.. سهل القاعون يعود للفلسطينيين

كان يسمع بها ولكن لم تطأها قدمه من قبل، لم يكن المواطن الفلسطيني زايد صوافطة يحلم بدخول أرض أجداده في حياته، لكنه فعل بفضل دولة الإمارات العربية المتحدة.
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للمرة الأولى منذ العام 1974، أصبح بإمكان صوافطة وغيره من أصحاب الأراضي دخول أراضيهم المقدرة بنحو 1350 دونما زراعيا في سهل القاعون بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها بحسب الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية.
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الهيئة التابعة للسلطة الفلسطينية لم توضح خلفيات التحول في الموقف الإسرائيلي، ليتضح لاحقا أن الأراضي أعيدت لأصحابها بعد تدخل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
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