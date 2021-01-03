ضربة ثلاثية تقض مضاجع "داعش" في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" واعتقال آخر، فضلا عن تدمير أوكار تابعة له، في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "طائرات F-15 التابعة للتحالف الدولي نفَّذت ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك، بأمر من قيادة العمليات المشتركة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".



وأضاف البيان أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وفي عملية أمنية أخرى، ألقت استخبارات كركوك القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بالمفارز الإرهابية في جبال مكحول.

وأوضح بيان صادر عن إعلام وزارة الداخلية أن المقبوض عليه "اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وعمله ضمن مفرزة إرهابية لسرقة ومصادرة دور وأملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة أثناء سيطرة عصابات داعش على القضاء".

وفي إطار ملاحقة فلول تنظيم داعش، تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من تدمير وكر لمسلحي التنظيم في كركوك.

ووفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني فإن مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد-قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش.

وأوضحت خلية الإعلام أن الوكر "كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وارتفعت حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، وعاد التنظيم مجدداً لتهديد أمن المدن والقطعات العسكرية بين الحين والآخر.

وتنفذ السلطات الأمنية حملات عسكرية لتعقب خلايا وفلول داعش في المناطق الحدودية والأماكن ذات التضاريس المعقدة التي يستخدمها مسلحو التنظيم ملاذات للاختفاء والتخطيط لشن الهجمات.