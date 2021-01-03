سفينة أوبن آرمز الإسبانية تبحث عن ميناء لإنزال 265 مهاجرا بعد إنقاذهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال متحدث باسم سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز اليوم الأحد إنها التقطت 265 شخصا من قوارب في البحر المتوسط ??????في الأيام الماضية، وتسعى الآن إلى إيجاد ملاذ آمن لهم.

وتسعى سفينة الإنقاذ للحصول على إذن بالرسو في إيطاليا، وفقا للمتحدث، لكنها لم تتلق ردا بعد. وتبعد السفينة نحو 100 كيلومتر عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وتم العثور على رجال ونساء وأطفال في قوارب خشبية قبالة سواحل ليبيا والتقطتهم السفينة في عمليتي إنقاذ منفصلتين: الأولى في يوم رأس السنة الجديدة، عندما تم التقاط 169 شخصا، والثانية أمس السبت، عندما أنقذت 96 شخصا آخرين في حالة طوارئ.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" إن العديد ممن تم نقلهم على متن السفينة هم من مواطني إريتريا.

وأبحرت سفينة أوبن آرمز من إسبانيا قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد في مهمتها الجديدة في وسط البحر المتوسط.

يشار إلى أن أوبن آرمز هي واحدة من عدد من منظمات الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط. وحاول المسؤولون في إيطاليا تثبيط مثل هذه العمليات، بحجة أن المهاجرين من المرجح أن يقلعوا من أفريقيا إذا اعتقدوا أنه سيتم إنقاذهم من جانب هذه المنظمات.