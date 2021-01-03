جونسون يقول إنه سيستمر في قيادة بريطانيا بعد البريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إنه يعتزم الاستمرار في منصبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وعندما سُئل خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان ينوي الاستمرار في منصبه أجاب "نعم".

وعن احتمال إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا قال جونسون إن الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة واحدة في الجيل.

وأضاف "النقطة الوحيدة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الاستفتاءات ... بحكم خبرتي المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا مبهجا على وجه الخصوص".

وتابع "لا يمكنها (الاستفتاءات) أن توحد المزاج العام للبلاد ويجب ألا تجرى سوى مرة واحدة في الجيل".