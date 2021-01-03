علماء يشككون في جدوى بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

شكك العلماء في جدوى بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين والتي تستهدف العثور على منشأ فيروس ”كورونا“ المستجد، بحسب صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”في حالة عدم حدوث أي عقبات في اللحظات الأخيرة، فإنه من المقرر أن يصل 10 علماء دوليين معروفين إلى أحد فنادق الصين لقضاء أسبوعين في الحجر الصحي، قبل أن تبدأ مهمة بعثة الخبراء الأجانب من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في فيروس كورونا، بعد عام على التقارير الأولى التي ظهرت حول الوباء الذي خرج من ووهان واجتاح العالم“.

ومضت تقول: ”المخاطر مرتفعة للغاية في محاولات تتبع منشأ أخطر تحد صحي يشهده العالم في العصر الحالي، في ظل التحذيرات المستمرة من أن العالم يحتاج إلى الاستعداد الجيد للمزيد من الأوبئة القاتلة“.

وتابعت: ”ولكن فك اللغز أصبح أصعب، إذ قررت الصين تأجيل وصول فريق منظمة الصحة العالمية عدة أشهر، مع وابل من المطالب والقواعد اللوجستية“.

وأردفت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”سوف يعتمد الخبراء على التعاون الحكومي من جانب السلطات الصينية في إجراء مقابلات والحصول على معلومات وعينات وتسهيلات، في الوقت الذي تبدو فيه بكين مصرّة على تضخيم تعاملها مع فيروس كورونا بوصفه نجاحا بارزا“.

ورأت الصحيفة أنه حتى قبل ظهور دليل خلال الأسبوع الماضي حول حجم التمويه وعمليات التستر التي تقوم بها الصين، فإن بعض المنتقدين يرون أن موافقة بكين على بعثة منظمة الصحة العالمية ستكون مجرد محاولة لتبرئة ساحتها.

وقالت الصحيفة، إنه في بداية الأمر، حدد مسؤولو الصحة في ”ووهان“ سوقا للمأكولات البحرية والحيوانات البرية، باعتباره المكان الذي انتقل فيه الفيروس من الحيوانات إلى البشر، بعد إصابة العديد من الباعة الجائلين بأعراض تشبه الالتهاب الرئوي.

ولكن بعض الحالات التي أكتشِفت مبكرا لم يكن لها صلة بالسوق. وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض في وقت لاحق: إن عينات من الموقع تشير إلى أنه ليس المصدر. لم يعرض المركز المعلومات التي استقى منها تلك النتائج، على خبراء ومراكز أخرى، وبالتالي فإن أساس هذه الفرضية ليس واضحا.