اللاعب والمدرب المغربي السابق العربي شيشا في ذمة الله

فقدت الساحة الرياضية المغربية، اليوم الأحد، اللاعب الدولي السابق، العربي شيشا، عن عمر يناهز 86 سنة، إذ وافته المنية في مدينة القنيطرة.

وللاعب الراحل، مسيرة كروية مميزة، لعب فيها لعدد من الأندية المغربية والأوروبية، منها الاتحاد الرياضي المغربي، والراسينغ البيضاوي، وفريق أولامبيك مارسليا الفرنسي، وفريق ستراسبورغ، وريد سطار الباريسي.

وحمل شيشا قميص المنتخب المغربي في العديد من المناسبات، مجاورا فيه الجوهرة السوداء العربي بنمبارك.

وأشرف شيشا على تدريب العديد من الأندية الوطنية، منها حسنية أكادير، والجمعية السلاوية، والنادي المكناسي، ونهضة سطات، كما درب في دول السعودية وبلجيكا وسويسرا .