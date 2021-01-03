تلميذة نواحي الريش تتهم سائق نقل مدرسي باغتصابها

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة الرشيدية، خلال الأيام الجارية، أن طفلة، نواحي الريش، تعرضت إلى التغرير والاغتصاب من طرف سائق نقل مدرسي.

وأوضحت الجمعية نفسها أنها توصلت بطلب مؤازة من طرف أسرة الطفلة، التي أفادت أن المتهم استغل وضعه سائق نقل مدرسي، وغرر بالضحية، واختلي بها، حيث مارس الجنس عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهم أمر الضحية بعدم الإفشاء بما تعرضت له، وهددها، لكن ما حدث من تغير في تصرفاتها، وتخلفها عن الدراسة، أثار انتباه أسرتها، التي اكتشفت السبب.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن المتهم باغتصاب الطفلة يوجد في حالة اعتقال، والملف لا يزال قيد التحقيق، مبرزة أن شخصين آخرين، أيضا، يتابعان في القضية نفسها في حالة سراح.