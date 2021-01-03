98٪ نسبة الإعجاب و6 مليون مشاهدة في ساعات.. أرقام استثنائية لـ”الوجه الثاني” للمجرد وبهاوي

عاد الفنان، سعد لمجرد، رفقة زهير بهاوي، إلى حصد الأرقام المميزة على “يوتوب”، بفضل عملهما “الوجه الثاني”، الذي صدر مساء أول أمس الجمعة.

وسجل العمل، صباح اليوم الأحد، 6 مليون مشاهدة، في ظرف 39 ساعة من طرحه، فيما سجل في ظرف 24 ساعة 4 مليون مشاهدة.

وحصد كليب “الوجه الثاني”، على 487 ألف إعجاب مقابل 9.9 ألف حساب فقط ضغطوا على زر عدم الإعجاب، بنسبة إعجاب إجمالية بلغت أزيد من 98 في المائة من مجمل التفاعلات.

وتفاعل الجمهور مع كليب “الوجه الثاني” في التعاليق بكثرة، حيث بلغ عددها 57 ألف تعليق قبل مرور 48 ساعة من صدوره.

وتربع العمل الجديد للمجرد، وبهاوي على صدارة “ترند الموسيقى” في يوتوب في المغرب، لكن الغريب أنه غير مصنف في قائمة مجمل الفيديوهات الرائجة بالمغرب إلى حدود الساعة، على غير عادة أعمال لمجرد.

وتفوق كل من لمجرد، وبهاوي في عديد تصنيفات يوتوب في المغرب، في السنوات الماضية، حيث احتل لمجرد صدارتها خلال السنوات الأخيرة متبوعا ببهاوي في عديد المرات.

بساطة في الكليب وفضل شاكر في بث مباشر قبل إصداره

عمل لمجرد، وبهاوي، على الرغم من نجاحه، إلا أن الكليب الخاص به بسيط جدا، إذ اعتمد فيه المغنيان على لقطات من استديو التسجيل في المغرب، وفرنسا، في ظل الظروف، التي فرضها فيروس كورونا.

وفسر لمجرد، وبهاوي ذلك في بث مباشر مشترك، قام فيه الفنانان بالدردشة مع جمهورهما، وتقريبه من كواليس العمل الجديد، الذي قال عنه إن الأغنية كانت جاهزة قبل سنتين من الآن، قبل أن يفرجا عنها الجمعة.

وكان نجم الأغنية العربية، واللبنانية فضل شاكر، أبرز متابعي البث المباشر، حيث تفاعل مع صديقه الفنان سعد لمجرد، الذي بادله وبهاوي التحية.