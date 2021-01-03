بيانات رسمية.. الصين استثمرت نصف تريليون دولار في النقل خلال 11 شهرا الأولى من 2020

الأحد 3 يناير 2021

أظهرت بيانات رسمية أن استثمار الأصول الثابتة في الصين في قطاع النقل حافظ على نمو مستقر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.



ووفقا لوزارة النقل، ارتفع إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في النقل في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 تريليون يوان (حوالي 490.4 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة إن غالبية الاستثمارات في النقل ذهبت إلى بناء الطرق والممرات المائية، حيث قفزت بنسبة 10.9% عن العام الأسبق إلى 2.4 تريليون يوان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده، استثمرت الصين 322 مليار يوان في قطاع النقل، بزيادة 2.7 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لتوقعات سابقة لوزارة النقل، فإن استثمارات الصين في الأصول الثابتة لقطاع النقل ستصل إلى 3.42 تريليون يوان (حوالي 523.47 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2020.

ومن المتوقع أن تسجل الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية خلال الـ12 شهرا الماضية، 778 مليار يوان، وفي قطاع الطيران المدني 105 مليارات يوان، بينما سيستحوذ بناء الطرق والممرات المائية على نصيب الأسد باستثمارات تزيد على 2.54 تريليون يوان.

ووفق تصريحات سابقة، لوزير النقل الصيني لي شياو بنغ فإن الصين ستستثمر قرابة 2.4 تريليون يوان في صناعة النقل في عام 2021.

وتمضي الصين قدما لتطوير شبكة مرور شاملة ومتعددة الأبعاد تتسم بكونها ذكية وآمنة وخضراء، لتصبح البلاد رائدا عالميا في هذا المجال.

وبنهاية عام 2019، كان لدى الصين 139 ألف كيلومتر من السكك الحديدية، من بينها 35 ألف كيلومتر للخطوط السريعة، كما كان لديها أكثر من 5 ملايين كيلومتر من الطرق العامة، من بينها 150 ألف كيلومتر للطرق السريعة، وفقا للكتاب الأبيض.