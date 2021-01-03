إدانة أممية لجريمة قصف الحوثي صالة أفراح بالحديدة

الأحد 3 يناير 2021

أدانت الأمم المتحدة، السبت، جريمة الحوثي بقصف صالة "أفراح" في محافظة الحديدة والتي أدت إلى سقوط ضحايا نساء وأطفال.



وأعربت الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها المكلفة في دعم اتفاق الحديدة، الفريق الهندي، أبهيجيت جوها، عن بالغ القلق إزاء وقوع العديد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة قصف صالة "المنصور" في مديرية الحْوك بالمحافظة، غربي اليمن، والواقعة قرب خطوط التماس.

وأشارت البعثة الأممية في الحديدة، في بيان، أنها تابعت بقلق التقارير التي تشير إلى سقوط قذائفَ في صالةٍ للأفراح أثناء إقامة حفل زفافٍ في داخل الصالة ووقوع أعداد كبيرة من النساء والأطفال بين الضحايا.

وأدان البيان جميع الخروقات لاتفاق الحُديدة، لا سيما تلك التي تأتي على حساب أرواح المدنيين، مطالبا باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها على اتصالٍ مباشر مع الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لإعادة إشراكهم من خلال آليات مشتركة راسخة وضمان التزامهم باحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.