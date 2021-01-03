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نادي البيشمركة يستضيف منافسات المجموعة A في بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

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2021-01-03 | 12:23

نادي البيشمركة يستضيف منافسات المجموعة A في بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

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اعلن نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية محمود احمد، عن تضييف النادي لبطولة اندية الدرجة الممتاز بالكرة الطائرة للمجموعة A.
و قال مراد في بيان ان "المجموعة A تضم سبعة اندية هي: بيشمركة و نفط الشمال والقاسم والحبانية و الصناعة و دوكان و الشرطة " مبيناً ان منافسات المجموعة تنطلق يوم غد الأثنين على القاعة المغلقة لنادي البيشمركة و تستمر لغاية الاحد القادم العاشر من شهر كانون الثاني الجاري".

ولفت نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة الرياضي الى ان "النادي سباق في دعم و رعاية بطولات الاتحادات المركزية في مختلف الالعاب والتي تحتضنها المنشآت للنادي ، فضلاً عن تضييف المعسكرات و المباريات الودية للاندية الرياضية في عموم محافظات البلد و على مدار السنة دعماً من مجلس ادارة النادي و توطيداً للعلاقات الأخوية و الرياضية مع ادارات الاندية والاتحادات المركزية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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