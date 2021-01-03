الرئيس اللبناني يرد على تصريحات علي حاجي زادة القائد بالحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريحات علي حاجي زادة القائد بالحرس الثوري الإيراني، من دون أن يسميه، مؤكدا أنه لا شريك للبنانيين في استقلال وطنهم.



وكتب عون على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، قائلا: "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

وكان زادة قد صرح في وقت سابق بأن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي في أي حرب مقبلة مع طهران، حيث يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ".

ومن المعروف أن عون و"التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل من أبرز حلفاء حزب الله المدعوم من إيران والذي كان له الدور الأساس في توليه رئاسة الجمهورية بعد تعطيل الانتخابات سنتين ونصف السنة.

ولاقت تصريحات زادة موجة غضب داخلية رافضة أن يكون لبنان صندوق بريد ورهينة بيد إيران.

وكتب حسين الوجه مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر تويتر قائلا: "يصر بعض المسؤولين الإيرانيين على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية، ويحاولون زج الشعب في حروب النظام الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي".

وأكد أن "لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة مع إيران.. واللبنانيون لن يدفعوا أثمان أخطاء النظام هناك".

وشدّد على أن "لبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق جامعة الدول العربية، وهو سيد وحر، ومستقل".