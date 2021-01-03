وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال بناء 78% من سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة والتشغيل ستبدأ اليوم الأحد.



وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال بقلي إن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث ، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي".

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن القاهرة ستشارك في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة غدًا الأحد، وفقا للعين.

وقال "حافظ" إن وزيري الخارجية والري المصريين سيشاركان في الاجتماع المقرر برئاسة جنوب أفريقيا، ومشاركة السودان.

وفي وقت سابق السبت، نقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء، عن مصدر مسؤول، لم تسمه، قوله إن وزيري الخارجية والري في الخرطوم سيشاركان في اجتماع الغد الذي ستترأسه، بانادورا وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضح المصدر، وفق الوكالة، أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق.

ومنتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن السودان تعليق مشاركته بمفاوضات سد النهضة، قائلا إن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد لم يسفر عن نتائج.

وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان (دولتا المصب) خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت القاهرة والخرطوم بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.