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إتمام عملية استلام وتسليم بين مدير امن عدن الجديد والسابق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتمام عملية استلام وتسليم بين مدير امن عدن الجديد والسابق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمت عملية الاستلام والتسليم، اليوم، بين مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع ومدير امن عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي.

 

 

وتمت عملية الاستلام والتسليم وسط أجواء إيجابية بمقر إدارة امن عدن بحضور عدد من القيادات الأمنية.

 

وفي عملية الاستلام وجه مدير امن عدن الحالي اللواء مطهر الشعيبي شكره لمدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع فيما تمنى الأخير التوفيق والسداد لخلفه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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