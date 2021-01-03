إتمام عملية استلام وتسليم بين مدير امن عدن الجديد والسابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

تمت عملية الاستلام والتسليم، اليوم، بين مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع ومدير امن عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي.

