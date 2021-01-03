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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتمام عملية استلام وتسليم بين مدير امن عدن الجديد والسابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
تمت عملية الاستلام والتسليم، اليوم، بين مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع ومدير امن عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي.
وتمت عملية الاستلام والتسليم وسط أجواء إيجابية بمقر إدارة امن عدن بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وفي عملية الاستلام وجه مدير امن عدن الحالي اللواء مطهر الشعيبي شكره لمدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع فيما تمنى الأخير التوفيق والسداد لخلفه.