شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين رايد إكستريم جاهز للمشاركة في رالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق البحرين رايد إكستريم تحضيراته في جدة بالمملكة العربية السعودية وبات على أتم الاستعداد لخوض أولى مشاركاته في رالي داكار، وقد اعتلى سائق الفريق سيباستيان لوب ومساعده دانييل إلينا، وناني روما ومساعده أليكس وينوغ منصة التتويج في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك بعد انتهاء المرحلة التمهيدية من رالي داكار 2021.

بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، بدأ سيباستيان لوب المرحلة الأولى في المركز العاشر، في حين انطلق ناني روما في المركز الخامس عشر.

وتضم تشكيلة السائقين المشاركين في الرالي باسم فريق البحرين رايد إكستريم خبرة واسعة، وذلك بمشاركة سيباستيان لوب، الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات؛ وناني روما، الفائز برالي داكار مرتين. ويمثل السائقون جزءاً أساسياً من الفريق الذي يتمتع بخبرة شركة برودرايف، التي تثريها خبرات ديفيد ريتشاردز الطويلة في عالم سباقات السيارات، ليخوضوا معاً أصعب اختبار للتحمل في هذه الرياضة.

وتعليقاً على المرحلة التمهيدية لرالي داكار 2021، قال سيباستيان لوب: «كان أداء السيارة طيباً اليوم، ولم نواجه أية مشاكل، وسوف نبذل المزيد من الجهد في المرحلة الأولى. لم أشأ أن أخاطر كثيراً اليوم. لم نكن نتوقع الانطلاق من المركز العاشر، وأرجو ألا نواجه الكثير من الغبار على الطريق في المرحلة الأولى؛ إنها البداية فقط». من جانبه، قال الإسباني ناني روما، الذي يرافق لوب في السباق في سيارة هانتر: «لديّ ذكريات رائعة من مشاركاتي في رالي داكار. إنه حدث متميز واختبار حقيقي للقدرة، كما يمثل فرصة نادرة للمشاركة مع فريق يخوض غمار السباق لأول مرة. إنني أتشوق للقيام بالدور المنوط بي مع الفريق، بدعم من مجموعة من المواهب المتميزة والمهندسين الأكفاء». ويعد ديفيد ريتشاردز، مدير فريق البحرين رايد إكستريم، اسماً لامعاً في عالم سباقات السيارات، حيث ساهم في العديد من النجاحات والإنجازات، غير أنه يدرك حجم التحدي الملقى على عاتق الفريق: "يعتبر رالي داكار أحد أصعب اختبارات التحمل للسائق وللسيارة على حد سواء. لهذا، ينظر إلى رالي داكار كأحد أبرز وأصعب الفعاليات الرياضية في العالم، وواحد من أكبر التحديات التي تواجه شركة برودرايف.