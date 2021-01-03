شكرا لقرائتكم خبر عن الخاصوني : رديف مليحة للصالات جدير بالصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي بالنتائج التي حققها فريق الرديف لكرة قدم الصالات ودخوله العام الجديد 2021 بالصدارة بالعلامة الكاملة .

أوضح أن نادي مليحة منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الموسم الرياضي 2020-2021م، حرص على وضع استراتيجية شاملة وفق رؤية مجلس الشارقة الرياضي .

وأشار الخاصوني إلى أن فريق الرديف أبهر الجميع بمستويات أدائه الكبيرة علاوة على نتائجه التي تبشر بمستقبل واعد من خلال سلسلة مبارياته التي وصلت إلى سبع مباريات حقق فيها فوزاً مستحقاً طوال المشوار ليدخل العام الجديد بعلامة كاملة وبدون هزيمة .

وأشاد الخاصوني بجهود الجهاز الإداري والفني للفريق وبكافة جهود اللاعبين وبأعضاء مجلس الإدارة والإداريين في دعم الفريق مؤكداً أن مجلس الإدارة لن يتوانى في دعم الفريق لمواصلة تألقه.